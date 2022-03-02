عودة عدد من الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى ايران

وصلت اول رحلة جوية خاصة لنقل الرعايا والطلاب الايرانيين المقيمين فى اوكرانيا من بولندا الى مطار الامام الخمينى(ره) الدولي في العاصمة طهران صباح اليوم الثلاثاء.
و غادرت طائرة "إيرباص" الايرانية المعدة للرحلة امس الاثنين طهران متجهة إلى مطار وارشو.
وکتب خطیب زادة في تغريدة له على تويتر فجر الثلاثاء: سيتم في غضون الساعات القادمة تسيير اول رحلة جوية خاصة لنقل رعايانا من بولندا الى البلاد. تم لغاية الان اسكان 300 طالب جامعي ايراني (قادمين من اوكرانيا) في وارشو.
واضاف: ان وزارة الخارجية وسفاراتنا في اوكرانيا والدول الجارة لها تبذل قصارى جهودها لاعادة رعايانا الى البلاد باقل صعوبة ممكنة.