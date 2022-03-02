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محافظ السليمانية: لدينا حوافز جادة لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة مع إيران

واکد توفر الإمكانيات اللازمة لاستقطاب المستثمرين الاجانب ومنها الشركات والقطاع الخاص الإيراني.
رمز الخبر: ۶۳۸۶۹
تأريخ النشر: 02 March 2022

قال محافظ السليمانية فی اقليم كردستان العراق :لقد تلقينا مقترحات جيدة وهامة من الجمهورية الإسلامية الایرانیة لإنشاء منطقة تجارة حرة وصناعية مشتركة، ولدينا حوافز جادة لإطلاق هذه المنطقة الحرة.

وقال هفال ابوبكر في تصريح خاص لمراسل ارنا امس الاثنین أن ايران و عراق تريدان إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة واضاف إن تنفيذ هذا المشروع المشترك يجب أن يتم بتعاون الطرفين وبسرعة معربا عن دعمه لتنفيذ المشروع.

واعتبر منع التدفق غير الضروري للعملات الأجنبية من البلدین من مزايا إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة .

واضاف لقد تلقينا مقترحات جيدة وهامة من الجمهورية الإسلامية الایرانیة لإنشاء المنطقة، ولدينا حوافز جادة وقدرات عالية لإطلاق هذه المنطقة الحرة.

وقال إن إنشاء المنطقة سيوفر أرضية جيدة لتوريد وبيع البضائع من البلدين.

واکد توفر الإمكانيات اللازمة لاستقطاب المستثمرين الاجانب ومنها الشركات والقطاع الخاص الإيراني.

ومن المقرر انشاء المنطقة الحرة في مدینتي بانه ومريوان في غرب ايران ولمدينة بانه حدود مشتركة مع العراق لمسافة 84 كم، وتعتبر سوق سيرانبند سوقاً حدودية مشتركة لإيران مع اقليم كردستان العراق.

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محافظ السليمانية: لدينا حوافز جادة لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة مع إيران
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