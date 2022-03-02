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رئيسي: يجب تعزيز العلاقات الستراتيجية بين طهران ودمشق

إن عداء الاستكبار لشعوب المنطقة لم يتضاءل وأن امريكا تسعى وراء استمرار المشاكل الامنية والاقتصادية التي أوجدتها لسوريا بصورة اخرى.
رمز الخبر: ۶۳۸۶۶
تأريخ النشر: 02 March 2022

أشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله ابراهيم رئيسي إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا، مؤكدا على ضرورة إزالة العقبات القائمة أمام توسيع العلاقات الاقتصادية وتنمية العلاقات الستراتيجية الحالية بين البلدين.

ان آية الله ابراهيم رئيسي خلال استقباله اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اكد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ايران وسوريا وقال : ان التحالف بين الشعبين لا يمكن فصلهما عن بعض.

واشار رئيس الجمهورية إلى مقاومة الشعب السوري الفريد من نوعه امام الجماعات الإرهابية، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وقال: إن عداء الاستكبار لشعوب المنطقة لم يتضاءل وأن امريكا تسعى وراء استمرار المشاكل الامنية والاقتصادية التي أوجدتها لسوريا بصورة اخرى.

واشار رئيسي الى أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكدا ضرورة إزالة العقبات القائمة أمام توسيع العلاقات الاقتصادية ، وفي نهاية المطاف يجب تطوير العلاقات الستراتيجية الحالية بين البلدين.

واحيا الرئيس الايراني ذكرى شهداء مكافحة الإرهاب ومن بينهم الشهيد سليماني و أضاف : " ان سوريا هي خط المواجهة مع الكيان الصهيوني ، وان وحدة الدول والشعوب الإسلامية لمواجهة اجراءات هذا الكيان تعد أمرا ضروريا.

من جانبه نقل اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري في اللقاء تحيات الرئيس بشار الأسد الحارة للشعب والحكومة الايرانية وقال :"لن ننسى أبدا دعم إيران لسوريا في مواجهة الإرهابيين".

واضاف: ان سوريا يقظة أمام تطبيع العلاقات من قبل بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني.

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