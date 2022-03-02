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وثيقة تركية تعترف بالقدس عاصمة للكيان المؤقت

رمز الخبر: ۶۳۸۶۰
تأريخ النشر: 02 March 2022

وثيقة نشرتها صحيفة زمان التركية تم توقيعها كصلح بعد حادثة سفينة مرمرة بين تركيا وإسرائيل، كتب فيها: لقد تم هذا الاتفاق في أنقرة والقدس! وهي دلالة لفظية ومكتوبة على اعتراف تركي بالقدس كعاصمة للكيان المؤقت.

وثيقة تركية تعترف بالقدس عاصمة للكيان المؤقت

 

وفيما يلي نص الترجمة:

اتفاق إجراء بين جمهورية تركيا ودولة إسرائيل فيما يتعلق بالتعويضات

اتفقت تركيا وإسرائيل على القضايا التالية:

  1. تاريخ إسرائيل، حادثة القافلة (مافي مرمرة) في 31 مايو 2010

وستتسلمه الحكومة التركية كتعويض عن العائلات التي فقدت أقاربها. ستدفع 20 مليون دولار أمريكي في الحساب السابق.

  1. سيتم دفع الدفعة المذكورة أعلاه بالكامل. ستقوم حكومة التركية بإخطار حكومة إسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسية بحسابي المصرفي الذي سيتم تحويل المبلغ إليه، من خلال القنوات الديبلوماسية، الأموال في هذا الحساب في غضون خمسة وعشرين يوم عمل بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
  2. يتم توزيع المبلغ أعلاه وفقًا لتقدير الحكومة التركية حصريًا، وفقًا لطرق التوزيع التي يمكن اعتمادها، ولن تكون الحكومة الإسرائيلية مسؤولة في هذا الصدد.
  3. اتفقت تركيا وإسرائيل على أنهما لا يمكنهما فرض أي مسؤولية، سواء من حيث التقاضي أو غير ذلك، على الطرف الآخر أو نيابة عن الطرف الآخر، ولن يتم تفسير هذا الفهم على أنه أي من الأطراف أو أولئك الذين يتصرفون نيابة عن الأطراف التي تقبل أو تتحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية. على أية حال، فإن هذه الاتفاقية تخص إسرائيل وسكان الجزر الإسرائيليين والمواطنين الإسرائيليين. تم صنعه أو سيتم القيام به في تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل جمهورية تركيا أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأتراك فيما يتعلق بحادث القافلة. ستوفر الإعفاء الكامل من أي مسؤولية عن أي مطالبة قانونية أو جنائية.
  4. في حالة تقديم أي مطالبة مالية أو تسوية المطالبات من قبل أو نيابة عن أي شخص طبيعي أو عام تركي، ضد حكومة إسرائيل أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه، حقوق إسرائيل، هؤلاء تتصرف نيابة عنها و / أو جميع المواطنين الإسرائيليين. ستغطي الحكومة التركية الخسائر والنفقات والأضرار و / أو المخالفات غير القانونية.
  5. تنص هذه الاتفاقية على أن الطرفين قد أنهيا الإجراءات القانونية المحلية اللازمة لإنفاذه. أن آخر الإخطارات الكاذبة التي أرسلوها لبعضهم البعض عبر القنوات الدبلوماسية ستدخل حيز التنفيذ في التاريخ.

 

تم إبرام هذه الاتفاقية في أنقرة والقدس في 28 يونيو 2016 من نسختين باللغات التركية والعبرية والإنجليزية، ولكل منها نفس الحجية.

سيتم أخذ النص الإنجليزي كأساس.

حكومة دولة إسرائيل Adima

جمهورية تركيا تجمع Adina Feridun H. Sinirlioglu

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

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