الولايات المتحدة تعيد للأردن 9 قطع أثرية هُربت لأمريكا

أعادت الولايات المتحدة تسع قطع أثرية إلى الأردن في احتفال رسمي أُقيم في دائرة الآثار العامة الأردنية بعمان.

وأفاد بيان للسفارة الأمريكية في عمان بأن القطع الأثرية هُربت بشكل غير قانوني من الأردن وانتهى بها المطاف في حوزة جامع آثار مقره نيويورك في الولايات المتحدة، إلى أن اكتشفتها لاحقا وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وقال السفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر "اليوم يوم تاريخي لأننا نشهد أول عودة من الولايات المتحدة لآثار أردنية مُهرَّبة تطبيقا لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين الولايات المتحدة والأردن لعام 2019".

وأشار البيان إلى أن من بين الآثار التي تم إرجاعها تماثيل لحيوانات حجرية من العصر الحجري الحديث ومذبح حجر نحاسي وشواهد قبور وتمثال بشري وأبريق من البرونز.

وقال مدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي "والقطع اللي موجودة عندنا هي من فترات زمنية متعددة، وتبدأ من العصر البرونزي وبفترات مختلفة بحاجة القطع خليني أكون معكم جدا صريح، بحاجة انه ندرس القطع نعمل الدراسات الكثيرة عليها لأنه للأسف هذه القطع مجهولة المصدر كمكان يعني من أي موقع اثري هي موجودة ولا توجد معلومات عنها إلا عدد محدود منها".

وقال مساعد المدعي العام لنيويورك، ماثيو بوجدانوس، "بمكان ما في الأردن والعراق وسوريا ولبنان ومصر وليبيا، مكان ما تُسرق قطعة أثرية، ينهبها شخص ما ويهربها شخص ويبيعها شخص ما في مكان ما في العالم. الاستراحة انتهت لأن ذلك كان بالأمس، هذا النجاح حصل بالأمس، علينا أن نتطلع إلى الغد".

المصدر:يونيوز