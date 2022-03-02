الشركة المشغلة لمشروع "السيل الشمالي 2" تعلن إفلاسها

وقالت سيلفيا تالمان غوت المديرة الاقتصادية في الشركة التي تتخذ سويسرا مقرا لها إن مشروع "السيل الشمالي 2" أصبح متعثرا بسبب العقوبات الأمريكية.

وأشارت إلى أنه تم تسريح 106 موظفين من الشركة، وأضافت في تصريح لموقع BLICK الألماني أن هذه الخطوة ليست تسريحا جماعيا للموظفين، وإنما تندرج تحت أحكام الإفلاس.

وياتي هذا القرار، بعد أن علقت ألمانيا اجراءات الموافقة على تشغيل خط غاز "نورد ستريم 2"، على خلفية الأوضاع في أوكرانيا. ويعد الخط المشروع الأكثر جدلا بين برلين وواشنطن، لأسباب منها أن الأخيرة تعتبره خطرا على مصالحها.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويا من ساحل روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا. ويساهم في المشروع شركات عالمية في مقدمتها غاز بروم الروسية وتحالف يضم شركات أوروبية. وترى فيه ألمانيا مصدرا لطاقة نظيفة، لاسيما وأنها تتجه للتخلص من طاقة الفحم والطاقة النووية الخطيرة.

وتم الانتهاء من بناء المشروع، الذي تشارك فيه شركة "غازبروم" مع شركات أوروبية، العام الماضي، وإلى الآن كانت تتم مماطلة اعتماده من الهيئات الأوروبية بسبب رفضه من قبل بعض وفي 23 فبراير الماضي أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شركة "Nord Streeam 2 AG".

المصدر:يونيوز