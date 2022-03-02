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الكرملين: مادورو يعرب لبوتين عن دعم كاراكاس التام والقوي لروسيا بعمليتها العسكرية في أوكرانيا

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعم بلاده التام للإجراءات الحاسمة التي تتخذها روسيا في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۸۵۳
تأريخ النشر: 02 March 2022

وقال مادورو: "ندعم الإجراءات الروسية في أوكرانيا، كما ندين الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "أعرب نيكولاس مادورو عن دعمه التام للإجراءات الروسية الحاسمة، وشدد على أهمية مواجهة حملة الأكاذيب والتضليل التي أطلقتها الدول الغربية".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي شارك تقييمه للتطورات حول أوكرانيا، مؤكداً أن "أهداف العملية العسكرية الخاصة هي حماية السكان المدنيين في دونباس، واعتراف كييف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، فضلاً عن السيادة الروسية على شبه جزيرة القرم ، ونزع السلاح والقضاء على نازية الدولة الأوكرانية، وضمان وضعها المحايد وغير النووي".

هذا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

المصدر:يونيوز

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