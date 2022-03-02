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200 جندي أميركي يصلون إلى ألمانيا والناتو يقول إنه لن يشارك في الأزمة الأوكرانية

وصل 200 جندي أمريكي إلى منطقة نورمبرغ الألمانية، في إطار تعزيز القوات الأميركية لعديد قواتها في القارة الأوروبية.
رمز الخبر: ۶۳۸۵۱
تأريخ النشر: 02 March 2022

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل أيام عزمها إرسال 7 آلأف جندي إلى ألمانيا، لطمأنة حلفائها، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويأتي هذا، في وقت قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الحلف "لا يبحث عن نزاع مع روسيا" ولن يرسل جنوداً أو طائرات إلى أوكرانيا.

وقبل سنوات قليلة، خفضت الولايات المتحدة من عديد قواتها في ألمانيا من أكثر من 72 ألف، إلى أكثر من 38 ألف جندي. وتعد ألمانيا منطقة عسكرية مهمة للولايات المتحدة، حيث يوجد فيها قيادة عمليات أوروبا في قاعدة جنوب مدينة شتوتغارت. وهي القيادة المكلفة بإدارة 51 قاعدة أو وحدات عسكرية في دول أوروبية.

وتهدف قيادة عمليات أوروبا "EUCOM" إلى حماية الولايات المتحدة والدفاع عنها، ودعم الشراكات مثل "حلف الناتو"، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وتضم تحت قيادتها كل من الجيش الأمريكي في أوروبا، والقوات الجوية الأميركية في أوروبا، وقوات مشاة البحرية الأميركية في أوروبا، وجميعها لها قواعد في ألمانيا.

المصدر:يونيوز

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