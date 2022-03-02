أردوغان يدعو روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار في أقرب وقت

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا وأوكرانيا لإعلان وقف إطلاق نار في أقرب وقت وتقديم مساهمة للسلام العالمي. وقال إنه ينبغي على كافة الأطراف منح الأولوية للسلام والاستقرار الإقليميين. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بتركيا على غرار أوكرانيا، وتساءل عما إذا كان الأوروبيون سيدرجون بلاده على جدول الأعمال فقط، إن تعرضت للهجوم.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا وأوكرانيا لإعلان وقف إطلاق نار في أقرب وقت وتقديم مساهمة للسلام العالمي.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء مع نظيرته الكوسوفية فيوزا عثماني بالعاصمة أنقرة: "ينبغي لجميع الأطراف الفاعلة في منطقتنا وخارجها منح الأولوية للسلام والاستقرار الإقليميين"

وأضاف: "نثمن جهود ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنني أقول لأعضاء الاتحاد: لماذا لا تزالون قلقين بشأن انضمام تركيا؟"

وأردف (حول عضوية الاتحاد الأوروبي): "الاهتمام الذي أبديتموه لأوكرانيا أظهروه لتركيا أيضا، أم أنكم ستدرجون بلادنا على جدول أعمالكم عندما تتعرض لهجوم من قبل جهة ما؟".

وأكد الرئيس أردوغان دعم تركيا عضوية كوسوفو في الناتو.

وقال : "لطالما أكدنا أن توسيع حلف شمال الأطلسي سيكون مفيدا من أجل السلام العالمي ومازلنا نؤكد ذلك حتى اليوم".

المصدر:يونيوز