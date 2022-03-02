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الخرطوم يؤكد دعمه لإعتماد الحوار لحل الأزمة بين روسيا وأُوكرانيا

عقد مجلس السيادة الانتقالي إجتماعه الدوري امس الاثنين بالقصر الجمهوري برئاسة رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان، واكد دعمه لإعتماد الحوار لحل الأزمة بين روسيا وأُوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۸۴۶
تأريخ النشر: 02 March 2022

عقد مجلس السيادة الانتقالي إجتماعه الدوري امس الاثنين بالقصر الجمهوري برئاسة رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان.

وقالت الناطق الرسمي بإسم المجلس سلمى عبد الجبار المبارك أن المجلس إستمع الى "تقارير من أعضاء مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، مالك عقار، والهادي إدريس حول نتائج زيارتهم إلى السنغال، المغرب، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الكونغو والنيجر ولقائهم مع المسؤولين بتلك الدول وإطلاعهم على التطورات السياسية بالسودان ومسار المرحلة الانتقالية".

وأوضحت سلمى في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن "عضو مجلس السيادة مالك عقار أطلع المجلس على نتائج لقاءاته مع عدد من القوى السياسية والمبعوثين الدوليين في إطار رئاسته للجنة التي تم تكوينها مؤخرا للوصول إلى توافق وطني".

وأضافت الناطق الرسمي بإسم المجلس ان الاجتماع بحث "سبل توفير الدعم لحكومات عدد من الولايات لتوفير السلع والخدمات الأساسية المرتبطة بمعاش الناس".

وفي سياق اخر، أعلنت انّ المجلس أكد على "موقف السودان الداعم لإعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة بين روسيا وأُوكرانيا وان السودان مع الحل الدبلوماسي سبيلا للخروج من الأزمة ويدعم المساعي الجارية الآن بين البلدين".

المصدر:يونيوز

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