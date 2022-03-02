مجلس النواب: 92 نائبا من أصل 101 اعطوا الثقة لحكومة فتحي باشاغا

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، الثلاثاء، أن البرلمان عقد جلسته الرسمية اليوم، وصوت على نيل حكومة فتحي باشاغا الثقة بـ 92 صوتا من 101 نائب حضروا الجلسة.

صوت مجلس النواب الليبي على منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، حيث حازت الحكومة على 92 صوتا من 101 نائب حضروا الجلسة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وبحضور 101 نائب.

واضاف: الجلسة اليوم خصصت لاستعراض التشكيلة الحكومية لحكومة فتحي باشاغا، وبعد التصويت على منح الثقة للحكومة نالت الحكومة الثقة بـ 92 نائبا بالموافقة على نيل الحكومة للثقة، وبذلك علقت جلسة اليوم.

المصدر:يونيوز