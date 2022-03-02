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اللاجئون الاوكرانيون ينتظرون على الحدود في مولدوفا للدخول للبلاد هربا من العمليات العسكرية

يعبر الاوكرانيون، الحدود من أوكرانيا إلى مولدوفا المجاورة في سيارات أو سيراً على الأقدام حاملين بعض الأمتعة، وذلك على خلفية مواصلة القوات الروسية لليوم السادس على التوالي، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.
رمز الخبر: ۶۳۸۴۳
تأريخ النشر: 02 March 2022

على طول كيلومترات عدة، تسير مركبات المغادرين لأوكرانيا باتجاه مولدوفا في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية التي بدأها الجيش الروسي يوم الخميس الماضي.

وفر حتى اليوم حوالي 660,000 لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في الأيام الستة الماضية، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الحكومية التي تمكنت من جمعها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة، شابيا مانتو، ان عملية نزوح المواطنين من اوكرانيا لا تزال تستغرق 24 ساعة لقطع مسافة 60 كيلومتراً بين أوديسا والحدود مع مولدوفا.

واكدت مانتو خلال مؤتمر صحفي عُقد في قصر الأمم في جنيف، انه يتم إيواء الواصلين الجدد في مراكز استقبال مؤقتة، فيما يتم تحديد مواقع إضافية. وقد وجد البعض لأنفسهم أماكن يأوون فيه أو يتم استضافتهم من قبل المجتمعات المحلية.

وأضافت ان المفوضية تقدم الدعم لتعزيز قدرات الاستقبال وتوزع مواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك البطانيات وأكياس النوم ومستلزمات النظافة.

واعلنت وجود شركاء للمفوضية في مختلف المعابر الحدودية في مولدوفا، وهم يقدمون المشورة للاجئين الوافدين حديثاً.

وأوضحت انه "على هذه الوتيرة، فإنه يبدو بأن الوضع متجه لأن يتحول إلى أكبر أزمة للاجئين تشهدها أوروبا هذا القرن، وتعمل المفوضية على تعبئة الموارد اللازمة للاستجابة بأسرع ما يمكن وبشكل فعال."

وأكدت مانتو ان جميع الدول المجاورة حتى الآن حدودها مفتوحة أمام اللاجئين الفارين من أوكرانيا على نحو جدير بالثناء.

وتابعت: معظم اللاجئين فروا إلى بولندا وهنغاريا ومولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا، بينما انتقل آخرون إلى بلدان أوروبية مختلفة أخرى.

المصدر:يونيوز

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