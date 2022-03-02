طلاب صنعاء يتظاهرون رفضاً لجرائم التحالف السعودي وحصاره للشعب اليمني

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرتان طلابيتان، نددتا بجرائم قوى التحالف السعودي، والحصار المفروض على الشعب اليمني.

وخرجت المسيرة الأولى في مديرية شعوب في أمانة العاصمة، والثانية في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء.

وقد رفع الطلاب لافتات منددة بجرائم قوى التحالف بحق الشعب اليمني، ورددوا الهتافات التي تطالب العالم، بمحاسبة الولايات المتحدة على جرائمها المتمادية بحق المدنيين العزّل، والضغط لإيقاف الحرب الظالمة، ورفع الحصار المفروض على البلاد.

المشاركون في المسيرتين، دعوا الى "مواجهة الحرب الناعمة" التي يسعى من خلالها الأعداء لإفساد القيم الايمانية، ومواجهة التضليل الفكري والثقافي، عبر بث الوعي لتحصين الأجيال الصاعدة

المصدر:يونيوز