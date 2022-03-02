البرهان وسفير اوغندا يؤكدان ضرورة التعاون لترسيخ السلام والتنمية بالمنطقة

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، لدى استقباله سفير اوغندا لدى السودان، جيمس كينوبي، بمناسبة إنتهاء فترة عمله، حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية وترقيتها، مع اوغندا، وتقوية التنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية وترقيتها، مع اوغندا، وتقوية التنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

وأشاد البرهان، لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الثلاثاء، سفير اوغندا لدى السودان، جيمس كينوبي، بمناسبة إنتهاء فترة عمله، بالمستوى المتطور للعلاقات بين الخرطوم وكمبالا.

وأوضح السفير اليوغندي، في تصريح صحفي، ان اللقاء استعرض مجمل مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب ضرورة التعاون على ترسيخ السلام والتنمية بالاقليم.

وقال السفير انه نقل إلى رئيس مجلس السيادة، رسالة من الرئيس الاوغندي يوري موسيفني، تتعلق بدفع التعاون الثنائي بين البلدين، وضح خلالها، اهتمامه ومتابعته لما يجري في السودان، وإلتزام اوغندا واستعدادها لتوحيد جهودها مع السودان لإيجاد حل لقضاياه.

واضاف ان الرئيس موسفيني أشاد بإدارة البرهان للأزمات التي واجهت الفترة الانتقالية، وشدد على أهمية تطوير التعاون المشترك وتنسيق المواقف بين السودان واوغندا، بشأن قضايا الإقليم.

واعلن السفير الاوغندي ان بلاده تشجع جميع الفاعلين في المشهد السوداني، لتوحيد جهودهم من أجل التوصل إلى حل لقضاياهم، مشيرا إلى ان دول الإقليم تسعى في الوقت الراهن، لتوحيد مواقفها في مخاطبة التحديات، ضمن مقاربة تعتمد الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية.

وأوضح ان قضية السودان، يجب أن يتصدى لحلها السودانيون بأنفسهم من أجل تنمية واستقرار بلادهم، على أن تأتي جهود الإقليم مكملة لها، لافتاً إلى أن جهود الإيقاد في هذا الصدد، ما تزال مستمرة.

وأشار السفير إلى ضرورة أن يعمل الجانبان السوداني والاوغندي معاً، لتطوير التعاون المشترك بينهما بتنشيط أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتي يرأسها وزراء خارجية البلدين، لمناقشة أوجه التعاون المشترك، حيث من المقرر، بعد تخفيف قيود كورونا، أن تعقد اجتماعها القادم بالخرطوم، وتعقبه قمة ثنائية بين رئيسي البلدين.

وعبر السفير الاوغندي عن سعادته بالفترة التي قضاها في السودان، مشيراً إلى أنه وجد خلالها تعاون تام من أجهزة الدولة، وأنه من واقع تقديره للسودان، يتطلع ان يكون سفيرا آخر له أينما حل.

المصدر:يونيوز