النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

حملة وطنية للكشف المبكر عن 3 أنواع من السرطانات تنطلق من طرطوس

أطلق البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان في سوريا حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطانات (عنق الرحم والثدي والبروستات)، تبدأ من محافظة طرطوس، وتنتقل تباعاً لتشمل كل المحافظات.
رمز الخبر: ۶۳۸۳۷
تأريخ النشر: 02 March 2022

وخلال مؤتمر صحفي مشترك وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان الدكتورة أروى العظمة، بينت أن الحملة ستنفذ بتضافر جهود عدة جهات في مقدمتها وزارتا الصحة والتعليم العالي وإدارة الخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع، وكذلك وزارة الإدارة المحلية، وجمعيات أهلية ومتبرعون، موضحة أن سبب البدء من محافظة طرطوس هو وجود عدد كبير من المراكز الصحية فيها، والكثافة السكانية المنخفضة، حيث سيجري استهداف 5 آلاف شخص لكل نوع من السرطان.

وأوضحت رئيس اللجنة أن البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان، يعمل على تحقيق الغاية منه من خلال برامج الوقاية والكشف المبكر مروراً بالتشخيص والعلاج الكيميائي والشعاعي والعلاج الملطف وإنشاء قاعدة بيانات للسرطان متمثلة بالسجل الوطني.

معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أكد بدوره استعداد مديريات الصحة في المحافظات بشكل كامل لتقديم الخدمات اللازمة لإنجاز الحملة، مشيراً إلى القيمة الكبيرة التي تنطوي عليها والتي ستنعكس على صحة المصابين وتختصر الوقت وتكاليف العلاج.

وعن دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحملة أوضح معاون وزير الإدارة المحلية معتز قطان أنه يتلخص بتقديم كامل الدعم اللوجستي المتمثل بتأمين الأماكن المناسبة للوحدات المتنقلة في الوحدات الإدارية إضافة إلى مولدات الكهرباء والطعام والمبيت للطواقم الصحية العاملة وتأمين وسائل النقل للراغبين بإجراء الفحوصات مجاناً.

بدورها بينت عضو اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان الدكتورة لينة وجية أسعد أن ما يميز الحملة أنها ستعتمد على بروتوكولات موحدة مع العمل على ضمان سلامة الكشف ودقته من خلال تحديد مركز مرجعي لقراءة الصور الشعاعية والتحاليل المخبرية واللطاخات وهو المشفى الوطني إضافة إلى قراءة الخزعات المشتبه بها عبر أكثر من مشرح مرضى للتأكد من النتيجة.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عودة عدد من الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى ايران
غريب آبادي: ثمة دوافع سياسية وراء تعيين مقرر اممي خاص حول حقوق الانسان في ايران
خطیب زاده: قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ینعکس سلبا على مسار السلام
قائد سلاح الجو: مستعدون لتبادل الخبرات مع باكستان
محافظ السليمانية: لدينا حوافز جادة لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة مع إيران
اجتماع طارئ لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص أوكرانيا
"النخالة" يطالب سرايا القدس بأن تكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن القدس والأقصى
رئيسي: يجب تعزيز العلاقات الستراتيجية بين طهران ودمشق
كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني يلتقي فيصل المقداد
السيد نصر الله: أمريكا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا
أوكرانيا وقعت ضحية سياسة إفتعال الأزمات الأمريكية
الدور الامريكي في إثارة النزاع في اوكرانيا
ما هي اتفاقية «مينسك» الموقعة بين روسيا وأوكرانيا؟
وثيقة تركية تعترف بالقدس عاصمة للكيان المؤقت
ماذا وراء التقارب التركي مع الكيان المؤقت
حكومة فتحي باشاغا تنال ثقة البرلمان الليبي بـ 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة
دي مايو بعد لقائه الرئيس تبون: نهتم بالحصول على مزيد من الغاز من الجزائر
اللواء صفوي: إيران ستتحول إلى قوة آسيوية
تفاعلات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على إيران وتركيا وسوريا والكيان الصهيوني المؤقت
ورقة سياسية: تأثير الأزمة الأوكرانية على لبنان -النفط والقمح-
بن زايد وبوتين يتفقان على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28-2-2022
تجدد القصف الصاروخي على خاركييف ثاني أكبر المدن الأوكرانية
شهيدان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
ماذا يعني غزو روسيا لأوكرانيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟
محلل سياسي: تبعات الأزمة الأوكرانية ستحدث تغييرات على مستوى المنطقة اجتماعيا وسياسيا
أفراد بعثة "الأمن والتعاون في أوروبا" يغادرون لوغانسك ودونيتسك باتجاه روسيا
كيف يمكن أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا
توزيع جوائز مهرجان السعيدية السينمائي
الشيخ عكرمة صبري: المقاومة طريقنا لتحرير الأقصى والمقدسيون على العهد والوعد