الأمم المتحدة تدعو إلى توفير 1.7 مليار دولار لمواجهة احتياجات أوكرانيا الإنسانية

دعت الأمم المتحدة إلى مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتصاعدة عقب العملية الروسية في اوكرانيا، وطالبت بتوفير 1.7 مليار دولار لمساعدة الفارين من البلاد أو من بقوا فيها.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في مؤتمر صحفي بجنيف إن الأزمة أصبحت "شرسة للغاية في وقت قصير جدا".

وقال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المؤتمر نفسه إن 150 ألف شخص آخرين فروا من البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للاجئين إلى 677 ألفا.

ودعت وكالات تابعة للصليب الأحمر يوم الثلاثاء إلى الحصول على ما يعادل 273 مليون دولار لتوفير الغذاء والماء والمأوى لملايين الأشخاص في أوكرانيا، مع تدهور الوضع الإنساني سريعا، ولأولئك الذين فروا إلى الخارج أيضا.

وكان نائب وزير الداخلية البولندي قد قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إن نحو 350 ألف شخص دخلوا بولندا قادمين من أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية في البلاد.

المصدر:يونيوز