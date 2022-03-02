بلينكن يقترح استبعاد روسيا من مجلس حقوق الانسان على خلفية هجومها على اوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي، انطوني يلبينكن يدعو الى توجيه رسالة موحدة وصارمة، بضرورة وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب على اوكرانيا، بدون أي شرط، ويقترح استبعاد روسيا من مجلس حقوق الانسان.

دعا وزير الخارجية الأمريكي، انطوني يلبينكن الى توجيه رسالة موحدة وصارمة، بضرورة وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب على اوكرانيا، بدون أي شرط، مقترحاً استبعاد روسيا من مجلس حقوق الانسان.

وخلال كلمة له أمام اجتماع ​مجلس حقوق الإنسان​ التابع الأمم المتحدة المنعقد في جينيف، قال بلينكين إنه "إذا نجح بوتين في إسقاط حكومة كييف، ستتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان"، داعيا الى ادانة "بشكل واضح وقاطع، محاولة روسيا إسقاط حكومة ديمقراطية".

واعتبر وزير الخارجية الأميركي، أن "وضع حقوق الإنسان، سيتراجع للغاية، في حال انتصر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في الحرب"، مشيراً إلى أن "انتصار بوتين في الحرب، سيعني تفاقم الأزمة الإنسانية والحقوقية في أوكرانيا".

ورأى بلينكن، "أننا يجب أن نمنع محاولات روسيا، من تسويق عدوانها على أنه حماية لحقوق الإنسان"، ودعا الى توجيه رسالة موحدة وصارمة، بضرورة وقف بوتين للحرب، بدون أي شرط"، كما اقترح استبعاد روسيا، من مجلس حقوق الإنسان.

ولفت بلينكن إلى أن "العنف الروسي في أوكرانيا، أدى لفرار أكثر من نصف مليون شخص". واعتبر أنّ الجلسة الطارئة للمجلس بخصوص أوكرانيا المقررة يوم الخميس، تشكل خطوة مهمة من أجل ضمان التوثيق والمحاسبة.

المصدر:يونيوز