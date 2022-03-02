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سعيّد يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعميق علاقات التعاون الثنائي والشراكة الراسخة

أشاد الرئيس التونسي قيس سعيّد بالروابط بين تونس والسعودية وخاصة بعد الجسر الجوي الذي خصصته السعودية لمساعدة تونس على مجابهة جائحة كوفيد-19.
رمز الخبر: ۶۳۸۳۱
تأريخ النشر: 02 March 2022

كلام سعيّد جاء خلال إستقباله بقصر قرطاج، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وتحدث سعيّد عن ما يتوفّر لتونس والسعودية من آفاق واعدة ومتنوّعة للمزيد من تعميق علاقات التعاون والشراكة الراسخة من أجل مواجهة التحديات المشتركة للبلدين والمنطقة وبناء مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.

وأثنى سعيّد على المستوى المتميّز للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، مجدداً التأكيد على حرص تونس على تطوير هذا التعاون وتوسيعه ومواصلة تعزيز التشاور والتنسيق مع السعودية للتصدّي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ومعالجة الأسباب العميقة لهذه الظواهر.

ومن جانبه، شدد وزير الداخلية السعودي على مواصلة مساندة تونس والوقوف إلى جانبها من أجل تحقيق تطلعات شعبها.

وأشار إلى أن "القيادة في السعودية واثقة في قدرة تونس على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها، وهي تعتبر أن أمن تونس واستقرارها من أمن واستقرار السعودية".

كما وأعرب عن الاستعداد لتدعيم علاقات التعاون مع تونس في المجال الأمني وتوسيعه.

المصدر:يونيوز

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