النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۴مشاهدات
‍ پ

زيلينسكي يعلن استعداده للتفاوض مع بوتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "مستعد لعقد مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
رمز الخبر: ۶۳۸۲۹
تأريخ النشر: 02 March 2022

وفي مقابلة مع شبكة "سي ان ان"، مساء اليوم الثلاثاء، قال زيلينسكي: "من أجل المفاوضات مع روسيا نحتاج على الأقل لتلميحات بوقف كامل لإطلاق النار".

وأضاف زيلينسكي أنه "لا يرى أي نتائج بعد المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي" مشيرًا الى ان "هناك حاجة إلى حل وسط لمواصلة الحوار".

وأردف الرئيس الأوكراني: "أولاَ وقبل كل شيء، يجب على الأقل إعطاء بعض التلميحات بوقف كامل لإطلاق النار. لا يمكنك الجلوس إلى طاولة المفاوضات في ظل تحليق الطائرات والقصف".

وتابع: "لا معلومات دقيقة حتى الآن حول هذا اللقاء. هناك شيء واحد مفهوم، وهو أنه بنسبة 1% يمكنهم الاجتماع مرة أخرى والتحدث عن خطوات معينة إلى الأمام".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي".

وقال بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاحتمال مطروحًا بالنسبة للكرملين: "من السابق لأوانه التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عودة عدد من الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى ايران
غريب آبادي: ثمة دوافع سياسية وراء تعيين مقرر اممي خاص حول حقوق الانسان في ايران
خطیب زاده: قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ینعکس سلبا على مسار السلام
قائد سلاح الجو: مستعدون لتبادل الخبرات مع باكستان
محافظ السليمانية: لدينا حوافز جادة لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة مع إيران
اجتماع طارئ لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص أوكرانيا
"النخالة" يطالب سرايا القدس بأن تكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن القدس والأقصى
رئيسي: يجب تعزيز العلاقات الستراتيجية بين طهران ودمشق
كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني يلتقي فيصل المقداد
السيد نصر الله: أمريكا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا
أوكرانيا وقعت ضحية سياسة إفتعال الأزمات الأمريكية
الدور الامريكي في إثارة النزاع في اوكرانيا
ما هي اتفاقية «مينسك» الموقعة بين روسيا وأوكرانيا؟
وثيقة تركية تعترف بالقدس عاصمة للكيان المؤقت
ماذا وراء التقارب التركي مع الكيان المؤقت
حكومة فتحي باشاغا تنال ثقة البرلمان الليبي بـ 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة
دي مايو بعد لقائه الرئيس تبون: نهتم بالحصول على مزيد من الغاز من الجزائر
اللواء صفوي: إيران ستتحول إلى قوة آسيوية
تفاعلات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على إيران وتركيا وسوريا والكيان الصهيوني المؤقت
ورقة سياسية: تأثير الأزمة الأوكرانية على لبنان -النفط والقمح-
بن زايد وبوتين يتفقان على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28-2-2022
تجدد القصف الصاروخي على خاركييف ثاني أكبر المدن الأوكرانية
شهيدان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
ماذا يعني غزو روسيا لأوكرانيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟
محلل سياسي: تبعات الأزمة الأوكرانية ستحدث تغييرات على مستوى المنطقة اجتماعيا وسياسيا
أفراد بعثة "الأمن والتعاون في أوروبا" يغادرون لوغانسك ودونيتسك باتجاه روسيا
كيف يمكن أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا
توزيع جوائز مهرجان السعيدية السينمائي
الشيخ عكرمة صبري: المقاومة طريقنا لتحرير الأقصى والمقدسيون على العهد والوعد