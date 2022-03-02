زيلينسكي يعلن استعداده للتفاوض مع بوتين

وفي مقابلة مع شبكة "سي ان ان"، مساء اليوم الثلاثاء، قال زيلينسكي: "من أجل المفاوضات مع روسيا نحتاج على الأقل لتلميحات بوقف كامل لإطلاق النار".

وأضاف زيلينسكي أنه "لا يرى أي نتائج بعد المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي" مشيرًا الى ان "هناك حاجة إلى حل وسط لمواصلة الحوار".

وأردف الرئيس الأوكراني: "أولاَ وقبل كل شيء، يجب على الأقل إعطاء بعض التلميحات بوقف كامل لإطلاق النار. لا يمكنك الجلوس إلى طاولة المفاوضات في ظل تحليق الطائرات والقصف".

وتابع: "لا معلومات دقيقة حتى الآن حول هذا اللقاء. هناك شيء واحد مفهوم، وهو أنه بنسبة 1% يمكنهم الاجتماع مرة أخرى والتحدث عن خطوات معينة إلى الأمام".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي".

وقال بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاحتمال مطروحًا بالنسبة للكرملين: "من السابق لأوانه التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز