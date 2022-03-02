بايدن لزيلينسكي: سنحاسب روسيا من خلال فرض عقوبات لها تأثير قوي على الاقتصاد الروسي

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، سبل استمرار الدعم الأمريكي لكييف لمواجهة روسيا.

وذكر البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس جو بايدن اليوم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمناقشة استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

وشدّد بايدن على استمرار مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا، بما في ذلك عمليات التسليم المستمرة للمساعدات الأمنية والدعم الاقتصادي والمساعدات الإنسانية.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان: "عمل الولايات المتحدة، إلى جانب الحلفاء والشركاء، على محاسبة روسيا، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات لها تأثير قوي على الاقتصاد الروسي".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز