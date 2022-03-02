السلطات تنظم "سباق الصحراوية" بمشاركة إسرائيلية في منطقة الداخلة

تمضي المغرب في مسار التطبيع مع العدو الإسرائيلي، حيث نظمت سباقاً نسائياً في منطقة الداخلة، شاركت فيها نسوة من الكيان الإسرائيلي.

وتنظم المغرب هذه المسابقة في دورتها الثامنة، على اعتبار أنها تجمع بين التحدي الرياضي والروح التضامنية.

وقالت "فانيسا علوش" و"ألفات حيدر" القادمتان من كيان الاحتلال الإسرائيلي، إنهما قدمتا إلى السباق، ليعيشا روح التضامن التي تنطوي عليها، ودعم معهد يافا، الذي وللمفارقة يقدم مساعدات للأطفال المحرومين، على حد تعبيرهما.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة بمشاركة إسرائيلية، في وقت يواصل الفلسطينيون تشييع شهدائهم برصاص الإحتلال الإسرائيلي، وآخرهما شهيدين اليوم الثلاثاء في جنين.

وقالت فانيسا إنها أتت من الأراضي المحتلة لتمثيل جمعيتها، فيما عبرت زميلتها عن سعادتها بزيارة مدينة الداخلة، وعن أملها في تكرار هذه التجربة.

وإلى جانب كيان العدو، شارك في هذا السباق للعام 2022، نسوة من المغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والكاميرون ومالي ومدغشقر وجنوب السودان وغانا ورواندا وسانت لوسيا والسنغال والولايات المتحدة وكولومبيا.

المصدر:يونيوز