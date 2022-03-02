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تضارب في المواقف الصهيونية حول الازمة الأوكرانية بين إرضاء الغرب والخوف من الروس

تتضارب المواقف الصهيونية حول الازمة الأوكرانية، بين إرضاء الولايات المتحدة والخوف من إغضاب الروس.
رمز الخبر: ۶۳۸۲۳
تأريخ النشر: 01 March 2022

يواصل الاحتلال سياسة السير بين الالغام، والتعامل بحذر شديد مع العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، فتل ابيب تخشى إغضاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا ترغب في الوقت عينه ان تكون خارج الاجماع الغربي ضد العملية العسكرية وهذا الامر قد يولد خسائر غير محسوبة على الجبهتين.

في هذا السياق جاء الاتصال الذي اجراه نفتالي بينت بالرئيس بوتين مقترحا الوساطة بين الجانبين، وقد رأت اوساط صهيونية ان هذه السياسة قد تعرض مصالح تل ابيب للخطر وانها تمزج بين مصالح نفتالي بينت الشخصية والامن القومي لكيان الاحتلال.

وقالت غيلي كوهين، مراسلة سياسية للقناة 11 الصهيونية "لم يتم التوصل في الاتصال بين رئيس الحكومة نفتالي بينت وبين الرئيس بوتين الى تحقيق اتفاق حول وساطة محددة، وقد اراد بينت الحديث الى الرئيس الروسي قبل خروج طائرة المساعدات الانسانية الاسرائيلية الى اوكرانيا ليوضح ان هذه المساعدة هي مساعدة انسانية".

وقال الون بن دفيد، محلل عسكري صهيوني "موقف المؤسسة الامنية هو عدم الوقوف في الواجهة لا حاجة لان نكون المتصدين لهذا الامر وهذا صراع لا يخصنا ولسنا مركز العالم، وبروزنا في هذا الامر سيكون له ثمن وكلما كنت حاضرا في هذا الامر فستكون هناك طلبات من شركائنا، لذا على اسرائيل المحافظة على التواضع في هذا الامر".

وقال يوآف غالانت، عضو كنيست صهيوني "يجب ان نحافظ على حرية العمل في الشمال في سوريا وان نضمن امكانية احضار كل اسرائيلي او يهودي من اوكرانيا وان نحافظ على التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وان تستمر العلاقات الخاصة بيننا وبين روسيا، ولا يجب استخدام هذا الامر في السياسة الداخلية وهذا امر غير جيد والاتصال الذي اجراه بينت ببوتين هو سياسة داخلية وهو خطوة خاطئة".

في هذا الوقت برز حضور متطوعين صهاينة في جبهات القتال الاوكرانية ضد الجيش الروسي كما طالب ساسة أوكرانيين تل أبيب بتقدم السلاح للجيش الاوكراني.

وقال اندريه بليكوف، متطوع صهيوني الى جانب الجيش الاوكراني "أنا حاليا في لفيف وسط اوكرانيا وانا مع قوات الحماية العامة لكييف تحت قيادة عسكرية بهدف حماية المدينة ونحن ننظم خلايا من بولندا لتأتي بالعتاد الذي نحتاجه".

وقال فلايديمر غرويسمان، رئيس سابق للحكومة الاوكرانية "انا متأكد ان على اسرائيل ان تتخذ موقفا فعالا، وعندما تندلع الحرب في اوروبا فلا يمكن لاسرائيل ان تسكت على هذا النحو، وعلى اسرائيل العمل لايقاف بوتين، كما ادعو اسرائيل الى تقديم الدعم لاوكرانيا بما فيه تزويدنا بالسلاح".

مسؤولون صهاينة حذروا من أنه على تل ابيب ان تكون حريصة كل الحرص على ضمان حرية العمل على الساحة السورية وعدم اتخاذ اي خطوة تغضب الروس وتؤثر بشكل جوهري على النشاط الاسرائيلي في الشمال.

المصدر:يونيوز

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