خبراء يؤكدون أنه من الصعوبة أن تجد أوروبا بديلاً عن الغاز الروسي

تشكل قضية الغاز مسألة شائكة ومعقدة لا تلقي فقط بظلالها على اوروبا بل قد تشكل أزمة عالمية، ومن المتوقع ان تلاقي اوروبا صعوبة في ايجاد مصادر بديلة للغاز الروسي.

روسيا تصدر 35% الى 40% من حاجة اوروبا من الغاز.

النرويج ثاني اكبر مصدر للغاز لاوروبا ارتفعت صادراتها لاعلى مستوى في 3 سنوات لانها منذ تشرين الاول تعمل على سد النقص الحاصل في صادرات الغاز وهو ما قد يصعب عليها زيادة عمليات الانتاج.

قطر احد البدائل المطروحة 68% من صادراتها من الغاز تذهب للسوق الاسيوي بعقود طويلة الاجل الامر يحتاج الى موافقة وتنازل هذه الدول عن جزء من حصتها لصالح اوروبا وطبعا هذا امر يشوبه الكثير من التعقيد وفي كلام لوزير الطاقة القطري لا يمكن بلد تعويض نقص الغاز الروسي ان حصل.

مصر: يمكنها ان تزود اوروبا بـ 1 الى 2 مليار قدم مكعب في اليوم مقارنة ب25 مليار قدم مكعب تقدمه روسيا لاوروبا يومياً.

الجزائر ثالث مورد للغاز تغطي 8 % من واردات اوروبا ، وهي على استعداد لزيادة الصادرات الى القارة الاوروبية ولكن ذلك لن يتخطى ال15% من نسية الغاز الروسي.

استراليا صدرت 80 مليون طن خلال 2021 احد العوائق ان بعد المسافة ما سيزيد التكاليف .

اميركا صدرت 70 مليون طن تقريباً خلال العام 2021 واحد اهم العوائق هو بعد المسافة والتكاليف العالية بالاضافة الى ان المخزون الاميركي وقدرات التنقيب لا يمكن لها ان تعوض النقص.

المصدر:يونيوز