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الرئيس الأسد وعلي أصغر خاجي يبحثان تطورات مفاوضات أستانا وفيينا والوضع في أوكرانيا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء في دمشق، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي والوفد المرافق له.
رمز الخبر: ۶۳۸۲۰
تأريخ النشر: 01 March 2022

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران، والجهود التي تبذلها المؤسسات من كلا الطرفين لتعزيز التعاون في كافة المجالات، وخصوصاً في القطاع الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتناول الطرفان أيضاً العملية السياسية وجولات المفاوضات المقبلة على مساري أستانا وجنيف، حيث تمّ التأكيد على أهمية أن تسير هذه المفاوضات دون تدخلات خارجية، ووفق استراتيجية ومنهجية واضحة كي تحقق نتائج ملموسة.

وأطلع خاجي الرئيس الأسد على آخر تطورات الملف النووي الإيراني وسير عملية المفاوضات، والتي يمكن أن تصل إلى نتائج إيجابية في حال احترمت الدول الغربية جميع الالتزامات والمتطلبات المتعلقة بهذا الملف.

واستعرض الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والأزمة التي افتعلها الغرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والممارسات اللاأخلاقية التي يمارسها لتأجيج هذه الأزمة ومنها نقل المتطرفين من أماكن مختلفة من العالم إلى تلك المنطقة، وفرض العقوبات على الشعب الروسي كما فرضها على الشعبين السوري والإيراني من قبل.

المصدر:يونيوز

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