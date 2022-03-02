الزاملي: البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، واعلن ان البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان، أن "الزاملي استقبل رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، واكنا كليفسكايتي القائم بأعمال البعثة في العراق والوفد المرافق لهما"، مشيرا الى أنه "جرى خلال اللقاء تقديم نسخة من التقرير النهائي للرصد الانتخابي المنجز من قبل البعثة حول الانتخابات النيابية الاخيرة التي شهدها العراق والمتضمن 23 توصية".

وأضاف البيان، أن "الزاملي عدّ البعثات الاوروبية والاممية شريكا اساسيا لانجاح العملية الديمقراطية والانتخابية في البلاد"، داعيًا الى "تقوية أواصر العمل المشترك معها والاستفادة من التوصيات المذكورة في التقرير، سيما المتعلقة بالإصلاحات النيابية والانتخابية".

وأعرب الزاملي، وفقا للبيان، عن حرصه على "استمرار عقد الندوات والجلسات الحوارية مع البعثات للوصول الى تشريعات اكثر دقة ورصانة".

المصدر:يونيوز