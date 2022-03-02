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بن زايد وبوتين يتفقان على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي

أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، ضرورة حل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمي بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنها القومي.
رمز الخبر: ۶۳۸۱۸
تأريخ النشر: 01 March 2022

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم بحث آخر تطورات الأزمة الأوكرانية وملف الطاقة، كما اتفق الطرفان على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي.

وأكد بن زايد "على الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي"، وفق بيان رسمي اماراتي.

وشدد ولي عهد أبوظبي على "ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي". وأوضح أن بلاده "ستواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية للأزمة".

ونشرت الرئاسة الروسية، بوقت سابق اليوم، بيانا حول الاتصال الهاتفي بين الجانبين، ذكرت فيه أنهما أكدا استمرار التنسيق فيما بينهما من أجل الحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمي.

كما أشارت إلى أن الطرفين أكدا أهمية العمل المشترك البناء في إطار المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

هذا وتواصل القوات الروسية لليوم السادس، عمليتها العسكرية في اوكرانيا، بعد ان أعلن الرئيس الروسي يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

المصدر:يونيوز

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