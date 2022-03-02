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وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع أمريكا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتبادل العلمي

بدأت أعمال الحوار الاستراتيجي الثاني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، عبر الاتصال المرئي، وقال وزير خارجية المنامة عبداللطيف بن راشد الزياني، إن الجانبين حريصان على استكشاف الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
رمز الخبر: ۶۳۸۱۷
تأريخ النشر: 01 March 2022

وأضاف الزياني إن البحرين تتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة، لتقوية التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتبادل العلمي.

وقال الوزير البحريني إن "المملكة مصممة على الالتزام بأعلى المعايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية في تطبيق أفضل الممارسات الدولية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت، اتهمت العديد من المنظمات الدولية الحقوقية النظام في المنامة، بانتهاك حقوق الإنسان فيها، ووثقت جمعيات حقوقية محلية ودولية تلك الانتهاكات التي شملت التضييق على الحريات الأساسية والاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج نطاق القانون وسياسات التمييز واضطهاد البحرانيين.

وأصدر البرلمان الأوروبي في آذار/مارس من العام الماضي قرارا أدان فيه انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وغياب المساءلة والعدالة. كما عقد البرلمان البريطاني جلسة خصصها لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

المصدر:يونيوز

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