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حكومة فتحي باشاغا تنال ثقة البرلمان الليبي بـ 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة

صوت مجلس النواب الليبي على منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، حيث حازت الحكومة على 92 صوتا من 101 نائب حضروا الجلسة.
رمز الخبر: ۶۳۸۱۶
تأريخ النشر: 01 March 2022

منح البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بعدما حصلت على 92 صوتا بما يتجاوز النصاب المطلوب، لتحل محل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتلا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح تشكيل الحكومة المقترحة، وصوت النواب على منح الثقة لها، في جلسة أذيعت على الهواء مباشرة، حيث أكد صالح أن "الحكومة نالت ثقة مجلس النواب بـ92 صوتا".

وتتشكل حكومة باشاغا من 29 وزيرا و6 وزراء دولة.

وتأتي تلك الخطوة في ظل إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في أوقات سابقة، أنه لن يسلم السلطة إلى لحكومة منتخبة.

كما أعلن الدبيبة مرارا أنه بصدد إجراء انتخابات برلمانية في البلاد خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وفي 10 شباط/فبراير الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

المصدر:يونيوز

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