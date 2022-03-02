الحلبوسي يحدد الاسباب الرئيسية لتغيير سعر صرف الدولار

حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، امس الاثنين، الاسباب التي كانت وراء رفع سعر صرف الدولار، داعيا وزارة المالية لمعالجة الاثار السلبية التي نتجت عن تغيير سعر الصرف.

وقال الحلبوسي خلال جلسة المجلس النواب امس الاثنين، ان "خلفية تغيير سعر الصرف كانت بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وشح الواردات العراقية ما تسبب بازمة مالية لم تتمكن حينها الحكومة العراقية من سداد التزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين".

وأضاف، أن "الحلول المطروحة حينها حددت بعدة خيارات منها تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 30 بالمئة وتسريح عدد من الموظفين واحالتهم الى التقاعد اجباريا لكن مجلس النواب اختار تعديل سعر الصرف الذي حقق إيرادات للدولة بلغت 22 تريليون دينار وأوجد حلا للمشكلة".

وطالب الحلبوسي بإيجاد الحلول الناجعة لتعظيم الواردات المالية التي تمكن الدولة من إعادة قيمة الدينار العراقي".

ووعا الحلبوسي، رئيس المجلس وزارة المالية بالعمل على تقديم رؤية جديدة لمعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن "تغيير سعر الصرف على أن تقدم الى المجلس خلال فترة أسبوعين".

المصدر:يونيوز