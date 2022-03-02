النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

الحلبوسي يحدد الاسباب الرئيسية لتغيير سعر صرف الدولار

حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، امس الاثنين، الاسباب التي كانت وراء رفع سعر صرف الدولار، داعيا وزارة المالية لمعالجة الاثار السلبية التي نتجت عن تغيير سعر الصرف.
رمز الخبر: ۶۳۸۱۵
تأريخ النشر: 01 March 2022

وقال الحلبوسي خلال جلسة المجلس النواب امس الاثنين، ان "خلفية تغيير سعر الصرف كانت بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وشح الواردات العراقية ما تسبب بازمة مالية لم تتمكن حينها الحكومة العراقية من سداد التزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين".

وأضاف، أن "الحلول المطروحة حينها حددت بعدة خيارات منها تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 30 بالمئة وتسريح عدد من الموظفين واحالتهم الى التقاعد اجباريا لكن مجلس النواب اختار تعديل سعر الصرف الذي حقق إيرادات للدولة بلغت 22 تريليون دينار وأوجد حلا للمشكلة".

وطالب الحلبوسي بإيجاد الحلول الناجعة لتعظيم الواردات المالية التي تمكن الدولة من إعادة قيمة الدينار العراقي".

ووعا الحلبوسي، رئيس المجلس وزارة المالية بالعمل على تقديم رؤية جديدة لمعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن "تغيير سعر الصرف على أن تقدم الى المجلس خلال فترة أسبوعين".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ناشطون سياسيون: قرار مجلس الأمن الأخير تجاه اليمن لم يأت بجديد علينا
ناشطون سياسيون ردا على قرار مجلس الامن: صنعاء طورت قدراتها العسكرية وقادر على المواجهة
السلطات تنظم "سباق الصحراوية" بمشاركة إسرائيلية في منطقة الداخلة
تضارب في المواقف الصهيونية حول الازمة الأوكرانية بين إرضاء الغرب والخوف من الروس
قائد القوات الجوية الإيرانية يأمل بتعزيز التضامن مع إسلام آباد وتوسيع التعاون الثنائي
خبراء يؤكدون أنه من الصعوبة أن تجد أوروبا بديلاً عن الغاز الروسي
الرئيس الأسد وعلي أصغر خاجي يبحثان تطورات مفاوضات أستانا وفيينا والوضع في أوكرانيا
الزاملي: البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق
بن زايد وبوتين يتفقان على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع أمريكا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتبادل العلمي
حكومة فتحي باشاغا تنال ثقة البرلمان الليبي بـ 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة
الحلبوسي يحدد الاسباب الرئيسية لتغيير سعر صرف الدولار
بكين: المحاولات الأمريكية لدعم تايوان ستكون غير مجدية
الحكومة ستمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة
وزارة الدفاع: قواتنا قطعت على الوحدات الأوكرانية طرق الوصول إلى بحر آزوف بشكل كامل
حكومة فتحي باشاغا تنال ثقة البرلمان الليبي بـ 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة
دي مايو بعد لقائه الرئيس تبون: نهتم بالحصول على مزيد من الغاز من الجزائر
اللواء صفوي: إيران ستتحول إلى قوة آسيوية
تفاعلات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على إيران وتركيا وسوريا والكيان الصهيوني المؤقت
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28-2-2022
تجدد القصف الصاروخي على خاركييف ثاني أكبر المدن الأوكرانية
محلل سياسي: تبعات الأزمة الأوكرانية ستحدث تغييرات على مستوى المنطقة اجتماعيا وسياسيا
شهيدان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
ماذا يعني غزو روسيا لأوكرانيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟
أفراد بعثة "الأمن والتعاون في أوروبا" يغادرون لوغانسك ودونيتسك باتجاه روسيا
كيف يمكن أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا
بوتين يصف الغرب بأنه "إمبراطورية الأكاذيب" بعد العقوبات الغربية على روسيا
شهيدان و3 جرحى باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
توزيع جوائز مهرجان السعيدية السينمائي
الشيخ عكرمة صبري: المقاومة طريقنا لتحرير الأقصى والمقدسيون على العهد والوعد