بكين: المحاولات الأمريكية لدعم تايوان ستكون غير مجدية

قالت وزارة الخارجية الصينية إن أي محاولات تقوم بها الولايات المتحدة لدعم تايوان ستكون غير مجدية، ذلك في الوقت الذى وصل فيه وفد من كبار مسؤولي الدفاع والأمن السابقين الأمريكيين إلى تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ وين بين في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إن الصين تحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" ووقف أي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، والتعامل بحرص مع القضايا المتعلقة بتايوان لتجنب الإضرار بشكل أكبر بالعلاقات الصينية الأمريكية.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في إظهار دعمها للقوات المؤيدة لاستقلال تايوان عن طريق إرسال سفنها الحربية لعبور مضيق تايوان، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تسريع وتيرة القضاء على هذه القوات، محذرا من أن واشنطن ستدفع ثمنا باهظا نتيجة هذا التصرف الذي وصفه بأنه محفوف بالمخاطر.

وكان وفد من كبار مسؤولي الدفاع والأمن الأمريكيين السابقين قد وصل إلى تايوان اليوم الثلاثاء في إشارة إلى دعم الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر:يونيوز