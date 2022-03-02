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الحكومة ستمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن أستراليا خصصت 70 مليون دولار أسترالي (50 مليون دولار)، لتمويل توفير أسلحة دفاعية فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة.
رمز الخبر: ۶۳۸۱۳
تأريخ النشر: 01 March 2022

وأوضح موريسون للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن غالبية تمويل الأسلحة الجديدة لأوكرانيا سيكون في فئة الأسلحة الفتاكة.

وأضاف موريسون، "نتحدث عن الصواريخ.. نتحدث عن الذخيرة.. نتحدث عن دعمهم في دفاعهم عن وطنهم في أوكرانيا.. وسنفعل ذلك بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي".

وأكد أن الأسلحة سيتم تسليمها بسرعة، لكنه لم يكشف عن الكيفية.

كما حث موريسون الأستراليين على عدم السفر للانضمام إلى القوات الأوكرانية في القتال ضد الجيش الروسي، قائلا إن الموقف القانوني للمقاتلين المدنيين الأجانب غير واضح.

وشدد بالقول، "لا تفعلوا ذلك".

وفي جانب آخر، قال رئيس الوزراء إن أستراليا ستخصص دعما إنسانيا بقيمة 35 مليون دولار أسترالي لمنظمات دولية تساعد في توفير ملاجئ وغذاء ورعاية طبية ومياه وتعليم للأوكرانيين.

المصدر:يونيوز

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