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وزارة الدفاع: قواتنا قطعت على الوحدات الأوكرانية طرق الوصول إلى بحر آزوف بشكل كامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وصول الوحدات الأوكرانية إلى شواطئ بحر آزوف بات مقطوعا بشكل كامل.
رمز الخبر: ۶۳۸۱۲
تأريخ النشر: 01 March 2022

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن مفارز أمامية لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية وصلت إلى حدود مقاطعة دونيتسك حيث التقت القوات الروسية التي سيطرت على مناطق على طول شاطئ البحر.

وتقدمت قوات "لوغانسك الشعبية" إلى عمق أراضي المقاطعة لمسافة تبلغ 61 كيلومترا منذ بداية العملية.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية دمرت حتى الآن ما مجموعه 1325 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تشمل 395 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و59 راجمة صواريخ، و179 قطعة من المدفعية الميدانية وقذائف الهاون التابعة للجيش الأوكراني.

وأضاف أن الجيش الروسي أصاب خلال اليوم الثلاثاء مطارين وثلاثة مواقع رادار للدفاع الجوي الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأطلقت روسيا في 24 شباط/فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

المصدر:يونيوز

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