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الجهاد الاسلامي: مواجهات الضفة الغربية تعطي أملاً بالانتصار القريب لفلسطين

رمز الخبر: ۶۳۸۰۹
تأريخ النشر: 01 March 2022

القيادي فى حركة الجهاد الاسلامي جميل عليان يؤكد ليونيوز، أنّ التلاحم البطولي بين قوى المقاومة على امتداد الضفّة الغربية المحتلة، يضع الشعب الفلسطيني أمام قوّة جديدة تعطي أملاً بتحقيق الانتصار القريب.

أكّد القيادي فى حركة الجهاد الاسلامي جميل عليان، أنّ ارتقاء الشهيدين عبد الله الحصري وشادي خالد نجم، بالاشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية، يعبّر عن حالة التلاحم بين القوى العسكرية وأجنحة المقاومة، على امتداد أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، اعتبر عليان، أنّ الشهيدين لا يمثلان كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس فحسب، إنّما حالة المقاومة بكافة فصائلها.

وأضاف عليان أنّ هذه المواجهة، تؤكد أنّ الاشتباك قائم مع العدو في كل نواحي الضفّة الغربية ولن يتوقف، وسيتواصل بكافة أشكاله، من خلال المواجهة العسكرية والشعبية، والحركة الاسيرة، ومن خلال صمود أهالي حي الشيخ جراح ومدينة القدس المحتلة.

وأكّد عليان، انّ هذه المعركة تُشارك فيها كل قوى المقاومة الفلسطينية، وتضع الشعب الفلسطيني أمام قوّة جديدة، يحقق من خلالها الوحدة والتلاحم الفلسطيني، واللوحة التي تعطي هذا الشعب أملاً بالانتصار القريب لفلسطين.

وكان الشهيدان عبد الله الحصري وشادي خالد نجم، ارتقيا فجر الثلاثاء فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات وقعت أثناء تصدّي المقاومين لقوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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