وزارة الصحة تعقد المؤتمر الوطني الخامس للبرنامج اليمني للوبائيات الحقلية في صنعاء

خرّجت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الثلاثاء، عددًا من الكوادر الطبية المتخصصة في مجال علم الوبائيات من مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال المؤتمر الوطني الخامس للبرنامج اليمني للوبائيات الحقلية في العاصمة صنعاء، والذي يستمر أربعة أيام متتالية، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان عن تدهور حاد في أوضاع مراكز الترصد الوبائي في مختلف المحافظات وخاصة الساحلية منها، التي ترتفع بها مؤشرات الإصابة بالاوبئة ومنها وباء الدفتيريا والملاريا وحمى الضنك والمكرفس وأمراض سوء التغذية والحصبة وغيرها.

وستعمل الكوادر الطبية المتخرجة على النزول الميداني للمناطق الموبوءة، للمساهمة في التخفيف من تردي الأوضاع الصحية التي تعيشها المرافق الصحية والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار واستهداف قوى التحالف السعودي للعديد من المراكز الصحية في هذه المحافظات.

المصدر:قناة المسيرة