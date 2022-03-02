حماس: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائمه بحق الأسرى والشعب

القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان يؤكد في تصريحات لوكالة يونيوز، أنّ جرائم الاحتلال بحق الأسرى لن توقف مسيرة المقاومة، محملاً العدو المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم.

حذّر القيادي فى حركة حماس إسماعيل رضوان، العدو الاسرائيلي من استمرار جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أكّد رضوان، التضامن مع الأسرى الذين يخوضون انتفاضة السجون. وتوجه للأسرى بالقول: إنّ "قضيتكم محل اجماع وطني، ولن يهدأ لنا بال حتى تنالوا حريتكم".

وحمّل رضوان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائمه بحق الأسرى. وشدّد على أنّ هذه الجرائم لن توقف مسيرة المقاومة، التي هي في حالة متابعة مستمرة لكل مجريات الأحداث وتطورها داخل السجون.

وأضاف القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان "نقول للاحتلال عليك أن تتحمل كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تجر وتحدث من خلال استمرار الجرائم بحق شعبنا وأسرانا".