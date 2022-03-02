شولتس يدعو روسيا للعودة إلى طاولة الحوار ويؤكد فرض عقوبات جديدة عليها

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن بلاده ستفرض "بالتأكيد" عقوبات جديدة على روسيا، داعيا إلى "وقف إراقة الدماء".

وقال خلال مؤتمر صحفي في برلين مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، اليوم الثلاثاء، إن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف في أوكرانيا التي تكافح من أجل البقاء"، مؤكدا أن على روسيا أن "توقف فورا كل الأعمال العسكرية وتسحب القوات الروسية وتعود إلى طاولة الحوار".

وتابع، "إن تحركات القوات العسكرية الروسية التي رصدناها اليوم كبيرة جدًا لذلك لا يجب علينا أن نعيش في الوهم".

وأضاف "ستكون أيضًا فترة مأساوية جدًا، إنّ الصور المؤسفة حتى الآن والتي تحزننا مع العديد من القتلى والجرحى، والمباني والبنى التحتية المدمرة، ليست سوى بداية لما سيَلي على الأرجح".

في هذا الإطار، "سنفرض بالتأكيد" عقوبات جديدة، حسبما أعلن شولتس، مشيرًا إلى أن العقوبات التي أعلنها الغرب حتى الآن "أثرت بشكل كبير على القدرات الاقتصادية" لروسيا.

المصدر:يونيوز