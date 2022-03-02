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رئيس الوزراء البريطاني يصل تالين قادما من وارسو لإجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إلى إستونيا للقاء نظيره وبحث آخر التطورات الدولية وتحديدا الوضع في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۸۰۱
تأريخ النشر: 01 March 2022

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إلى إستونيا قادما من وارسو بعد محادثات أجراها مع نظيره البولندي ماتيوز موراوسكي حول الأزمة الأوكرانية.

وكان في استقبال جونسون في المطار، السفير البريطاني لدى إستونيا روس ألين، ومن المقرر أن يلتقي جونسون نظيره الإستوني لبحث آخر التطورات الدولية وتحديدا الوضع في أوكرانيا.

وكان جونسون، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وارسو اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقدّر جيدًا وحدة الغرب والعالم"، مشيرًا إلى فرض عقوبات على روسيا هي الأكبر خلال العقود الأخير وسيكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الروسي، مؤكدًا استعداد أوروبا للذهاب إلى أقصى حد ممكن في مسألة العقوبات على روسيا.

ومن ناحية أخرى، وصلت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى جنيف لإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المصدر:يونيوز

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