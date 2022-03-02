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اشتداد المعارك جنوبا.. والخناق يضيق حول العاصمة كييف

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس، على وقع المطالبة المستمرة للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتدخل الغربي لدعمه في الحرب مع روسيا.
رمز الخبر: ۶۳۷۹۹
تأريخ النشر: 01 March 2022

معظم العمليات العسكرية البرية الروسية تتركز في المناطق الواقعة شرق نهر الدنيبر شرق أوكرانيا، أيضا يبدو من سياق العمليات العسكرية ان روسيا تعمل على تأمين الشريط الحدودي الممتد على شكل هلال من مدينة تشيرنوبل في الشمال، وصولا الى تشيرنوهيف في الشمال الشرقي وخاركيف في الشرق وماريبول الساحلية جنوبا.

بهذه الخطوة تكون القوات الروسية قد تمكنت من وجهة النظر العسكرية من ربط جميع المناطق الحدودية من الشمال والشرق والجنوب كمقدمة للسيطرة التدريجية على الشرق الأوكراني ذو الغالبية الروسية.

جنوبا، تمكنت القوات الروسية من دخول مدينة خارسون، وعزل مدينة فاسيليسكا بعد اشتبكات مع قوات اوكرانية متحصنة فيها، وتابعت القوات الروسية زحفها باتجاه الشمال، بهدف السيطرة على مدن ميكولايف، وكرفيريش ودنيبرو الواقعة غرب نهر الدنيبر.

وتهدف القوات الروسية من السيطرة على المدن الثلاث الى تشكيل خط دفاعي، عن جزيرة القرم والمناطق التابعة لها، مشكلة خطا منحنيا يكون بمثابة حزام من خاركيف شرقا مرورا بدنيبرو، وكريفيرس وميكولايف في الوسط واوديسا غربا لتأمن الحماية لجزيرة القرم.

في معركة كييف، القوات البرية الروسية تضيق الخناق على العاصمة الاوكرانية، وتقدمت نحو مكاريف بهدف السيطرة على الطريق الدولي، الذي يربط كييف بالمناطق الغربية وصولا الى بولندا، أهمية هذا الطريق تكمن في اعتبار روسيا له أنه الشريان الرئيسي لإيصال المساعدات والدعم للعاصمة الاوكرانية من الغرب.

في الشمال الشرقي، تتقدم القوات الروسية على خط كونوتوب، بورزنا وكيبتي باتجاه شوسالك، وهولوفيكي، وكوليقيتس عبر مالا للسيطرة على مدينة زابوريزهزيا وبهدها، لكن القوات الروسية ستواجه خطوط الدفاع الموجودة في مدينة نيزهين قبل الوصول الى مدينة كبتي الواقعة في منتصف الطريق الى كييف.

اما القوات القادمة من مدينة سومي والمتجهة نحو المناطق الشرقية للعاصمة الأوكرانية فعليها مواجهة خطوط الدفاع المتمركزة في مدينة بريلوكي.

مدينة تشيرنوهيف محاصرة بالكامل والقوات الروسية عزلتها واكملت تقدمها جنوبا، وقد وصلت الى منتصف الطريق الذي يربط مدينة كيبتيكينتي بالعاصمة كييف، لكنها ستواجه خط دفاع للقوات الأوكرانية المتمركزة في مدينة كوزيليتس، والتي تعتبر خط الدفاع الأخير بوجه القوات الروسية المتجهة نحو كييف، في حال هزيمة هذه القوات تصبح القوات الروسية على مشارف العاصمة الأوكرانية من الشرق.

القوات الروسية القادمة من الشمال باتجاه كييف تتقدم بالتوازي على الضفتين الشرقية والغربية لنهر الدنيبر، والقوات التي تتقدم غربي النهر هي القوات الوحيدة التي تتقدم في غرب أوكرانيا باتجاه كييف.

مع تقدم القوات الروسية من جميع الجهات وتأمين خطوط امدادها عبر وصل المناطق التي تسيطر عليها وبسط سيطرتها على البحر الأسود وبحر أزوف يضيق الخناق على أوكرانيا وتنحصر دفاعتها في العاصمة كييف.

جدير بالذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز

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