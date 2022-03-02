وفاة 11 شخصاً جراء حريق بمركز تجاري في شارع الحمراء بدمشق

توفي 11 شخصاً وأصيب 7 آخرون إثر اندلاع حريق في كامل مول الحمراء "لاميرادا" بدمشق فجر اليومن حيث تم نقل إصابات إلى المشافي فيما تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

واكد مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا أنه تم انتشال 11 جثة نقل منها 10 إلى مشفى دمشق "المجتهد" في حالة تفحم وواحدة يمكن التعرف عليها إضافة إلى إصابة واحدة فيما تم نقل 3 إصابات إلى مشفى المواساة الجامعي و3 إصابات أخرى تم إسعافها في مكان الحريق.

وبين الدكتور حسابا أنه تم حدوث إصابات عدة بين الأشخاص حول مكان الحريق نتيجة استنشاق الغازات المنبثقة من المكان، مشيراً إلى استجابة منظومة الإسعاف بشكل سريع وإرسال 6 سيارات إسعاف إلى مكان حدوث الحريق.

ولفت العميد داوود العميري قائد فوج إطفاء دمشق، إلى أن عناصر فوج إطفاء دمشق أخمدوا الحريق وتجري حالياً عمليات التبريد، لافتاً إلى أن أربعة مراكز من فوج إطفاء دمشق إضافة إلى عناصر الدفاع المدني توجهوا إلى مكان الحريق فور اندلاعه.

المصدر:يونيوز