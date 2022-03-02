رئيسة المفوضية الاوروبية: عقوباتنا ضد روسيا ستضر أيضًا بالاقتصاد الأوروبي

أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية الوضع في أوكرانيا ضد روسيا ستضر أيضا بالاقتصاد الأوروبي".

وأضافت دير لاين في جلسة عامة استثنائية للبرلمان الأوروبي حول الوضع في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، “أدرك جيدا أن هذه العقوبات ستضر باقتصادنا أيضا. أنا أعلم ذلك جيدا. عشنا لمدة عامين في ظروف الجائحة والآن نأمل في ممارسة حل مشاكل الاقتصاد والمجال الاجتماعي، ومع ذلك، أنا متأكدة من أن الأوروبيين يدركون جيدا أنه يجب مقاومة هذا العدوان”.

ووفقا لرئيسة المفوضية الاوروبية، "تم فرض هذه العقوبات لحماية حرية أوروبا وطبعا لكل شيء ثمنه". وقالت: “هذه لحظة حاسمة، ونحن مستعدون لدفع هذا الثمنـ الاستثمارات التي نقوم بها اليوم ستجعلنا أكثر استقلالية غدا".

وشددت على أن "أوروبا لم تعد قادرة على الاعتماد على مورد يهددها، لذلك لجأت إلى الآخرين، الذين لبوا الطلب. على سبيل المثال يأمل الاتحاد الأوروبي بالحصول على الغاز المسال من النرويج وسيتم كذلك تشييد خطوط وصل تربط خطوط نقل الغاز داخل أراضي الاتحاد".

وكان البرلمان الأوروبي عقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، لبحث العملية العسكرية الروسية المستمرة في اوكرانيا، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز