بينيت يؤكد المضي بالعمل ضد البرنامج النووي الايراني: الاتفاق مع إيران لن يلزمنا بشيء

أكد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، نفتالي بينيت، أنّ كيان الاحتلال سيواصل العمل ضدّ البرنامج النووي الايراني، بعيداً عن أي اتفاق بهذا الشأن.

وفي كلمة له خلال افتتاح حدث تطوير الابتكارات والتقنيات المتقدمة للموساد، اليوم الثلاثاء، قال بينيت: "بينما إحدى عيوننا مثل باقي العالم باتجاه كييف، العين الأخرى تراقب وتنبه ما يحدث هناك في فيينا"، وأضاف أن "إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران، وستواصل اعتبار نفسها حرّة في العمل ضد البرنامج النووي الإيراني".

وتابع بينيت قائلاً: "قد قلتها من قبل ولن أقولها مرة أخرى، إن الاتفاقية النووية المحتملة مع إيران لا تُلزم إسرائيل".

وأضاف موجهًا كلامه لعناصر "الموساد": "كما هو الحال في الوقت الحالي، سيكون أمامكم الكثير من العمل، والمهمة الكبيرة ملقاة على أكتافكم وهي منع إيران من أن تصبح قوة نووية، هذه مهمة كنتم تواجهونها لسنوات عديدة، ونحن نقترب من لحظة الحقيقة"، داعيًا إياهم إلى "الاستعداد لحرب عقلية وقدرة للدفاع عن إسرائيل بوسائل هادئة ومتطورة".

وشدّد بينيت على أن سلطات الاحتلال لن تسمح لأي من بنود الاتفاقية أن تؤثر على أمن "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة ستسمح لإيران بامتلاك أي أسلحة نووية بعد عامين ونصف.

المصدر:يونيوز