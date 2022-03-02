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تونس..الحكومة ترفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر

قررت الحكومة التونسية رفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر بسبب زيادة حادة في أسعار النفط العالمية.
رمز الخبر: ۶۳۷۸۷
تأريخ النشر: 01 March 2022

وقالت وزارة الطاقة التونسية، مساء الإثنين، إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 2.15 دينار إلى 2.20 دينار (من 0.74 دولار إلى 0.75 دولار).

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مسؤول حكومي، إن الارتفاع الحاد لأسعار النفط العالمية بسبب الأزمة في أوكرانيا سيؤثر بشكل قوي على المالية العامة في تونس.

ورفعت تونس أسعار الوقود الشهر الماضي، بينما يطالبها مقرضون دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات.

وأقرت الحكومة سعراً للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولاراً للبرميل في ميزانية العام الحالي، بينما كسر سعر خام برنت حاجز 105 دولارات للبرميل في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا ومخاوف الأسواق من تضرر الإمدادات العالمية بسبب العقوبات الصارمة على موسكو والتي قد تطاول صادرات النفط.

المصدر:يونيوز

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