زيلينكسي: جميع المدن الكبرى محاصرة ومتأكد اننا سننتصر في هذه الحرب

حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على إثبات وقوفه إلى جانب أوكرانيا في ومواجهة روسيا، وذلك بعد يوم واحد من التوقيع على طلب رسمي للانضمام إلى الكتلة.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "متأكد أننا سننتصر في هذه الحرب".

وفي كلمة له عبر الفيديو خلال جلسة طارئة للبرلمان الاوروبي، اليوم الثلاثاء، أضاف زيلينسكي: "صاروخان كروز سقطا على ميدان الحرية في مدينة خاركيف، و16 طفلًا أوكرانيًا قتلوا بسبب القصف الروسي".

وأعلن زيلينسكي، أن المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة، وقال زيلينسكي: "الآن تم محاصرة جميع المدن الرئيسية في بلادنا".

وشدّد زيلينسكي على أنّ أوكرانيا "تضحي بأفضل مواطنيها خلال المعركة لكي يتم التعامل معنا بمساواة ولن يتمكن أحد من كسر عزيمتنا".

وتابع قائلاً: "على الأوروبيين أن يدعمونا وحتمًا ستنتصر الحياة على الموت، نكافح لكي نكون أعضاء متساوين في أوروبا ويجب على الاتحاد الأوروبي إثبات وقوفه الى جانبنا".

وتوجه زيلينسكي للبرلمان الأوروبي بالقول: "الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى بكثير معنا، هذا أمر مؤكد. بدونكم، ستكون أوكرانيا وحيدة".

وكان محافظ خاركيف،أوليغ سينيغوبوف، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، استهداف القوات الروسية لمقر الإدارة الحكومي وسط المدينة ،

وقال سينيغوبوف في فيديو عبر حسابه على "تلغرام" "تعرّضت الساحة المركزية في مدينتنا ومقر إدارة خاركيف لهجوم إجرامي".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز