قصف روسي يستهدف مبنى الادارة الحكومي في خاركيف

قصفت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، مركز خاركييف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، في هجوم طال مقر الإدارة الحكومي، وفق ما أعلن محافظ المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وقال سينيغوبوف في فيديو عبر حسابه على "تلغرام" "تعرّضت الساحة المركزية في مدينتنا ومقر إدارة خاركيف لهجوم إجرامي".

وأضاف: "يواصل المحتلون الروس إستخدام الأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين"، مشيرا إلى أن عدد الضحايا لم يعرف بعد.

بدوره غرد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا على تويتر حول حادثة القصف قائلًا: "ضربات صاروخية روسية على ساحة الحرية المركزية والأحياء السكنية في خاركيف، بوتين غير قادر على تقسيم أوكرانيا، يرتكب المزيد من جرائم الحرب بدافع الغضب ويقتل المدنيين الأبرياء، يمكن للعالم أن يفعل المزيد ويجب عليه ذلك ، زيادة الضغط، عزل روسيا بالكامل".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز