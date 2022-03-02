جونسون: بوتين لم يقدّر جيدًا وحدة الغرب وسنُفشل هجومه على أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن للأوكرانيين الحق في الدفاع عن بلدهم، معربًا عن تقديره لشجاعة الشعب الأوكراني والرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي بات ملهمًا في العالم، حسب تعبيره.

وأضاف جونسون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وارسو اليوم الثلاثاء، ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقدّر جيدًا وحدة الغرب والعالم"، مشيرًا إلى فرض عقوبات على روسيا هي الأكبر خلال العقود الأخير وسيكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الروسي، مؤكدًا استعداد أوروبا للذهاب إلى أقصى حد ممكن في مسألة العقوبات على روسيا.

وذكر جونسون أن بوتين "سيفشل في هجومه على أوكرانيا، وستعمل أوروبا على ضمان إفشاله والحفاظ على دولة أوكرانية مستقلة، كهدف أوروبي مشترك"، معتبرًا أن الرئيس الروسي "يستخدم تكتيكا عشوائيا في أوكرانيا".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز