النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

مصرع 11 شخصًا في حريق شب بمبنى في أحد شوارع دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن وفاة 11 شخصًا وإنقاذ شخصين وأضرار مادية كبيرة، جراء حريق مول "لاميرادا" في شارع الحمراء بدمشق، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.
رمز الخبر: ۶۳۷۷۸
تأريخ النشر: 01 March 2022

وقال رئيس قسم الإسعاف في مستشفى دمشق "المجتهد"، محمد أبو الريش، في وقت سابق: "وصلت حتى الآن إلى قسم الإسعاف بالمستشفى 7 جثث متفحمة صباح اليوم، نتيجة الحريق في مول الحمراء، ولم يتم التعرف عليها، وتم نقلها مباشرة إلى البرادات لعرضها على الطب الشرعي واجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتهم".

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها أنه "ورد بلاغ إلى منظومة الإسعاف المركزية في وزارة الصحة من قبل نقطة الإسعاف المتواجدة في ساحة السبع بحرات عن نشوب حريق في بناء مول "لاميرادا" بشارع الحمراء، وأنه تمت الاستجابة بشكل فوري وارسال 4 سيارات إسعاف لتقديم المساعدات الطبية اللازمة ونقل عدد من الأشخاص إلى مشاف قريبة لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، موضحة أن سيارات الإسعاف التابعة للوزارة ما زالت في المكان لمؤازرة فرق الإطفاء والدفاع المدني حتى الانتهاء من عمليات التبريد.

هذا وتمت الإشارة إلى أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي في المجمع تجاري.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ناشطون سياسيون: قرار مجلس الأمن الأخير تجاه اليمن لم يأت بجديد علينا
ناشطون سياسيون ردا على قرار مجلس الامن: صنعاء طورت قدراتها العسكرية وقادر على المواجهة
السلطات تنظم "سباق الصحراوية" بمشاركة إسرائيلية في منطقة الداخلة
تضارب في المواقف الصهيونية حول الازمة الأوكرانية بين إرضاء الغرب والخوف من الروس
قائد القوات الجوية الإيرانية يأمل بتعزيز التضامن مع إسلام آباد وتوسيع التعاون الثنائي
خبراء يؤكدون أنه من الصعوبة أن تجد أوروبا بديلاً عن الغاز الروسي
الرئيس الأسد وعلي أصغر خاجي يبحثان تطورات مفاوضات أستانا وفيينا والوضع في أوكرانيا
الزاملي: البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق
بن زايد وبوتين يتفقان على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع أمريكا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتبادل العلمي
حكومة فتحي باشاغا تنال ثقة البرلمان الليبي بـ 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة
الحلبوسي يحدد الاسباب الرئيسية لتغيير سعر صرف الدولار
بكين: المحاولات الأمريكية لدعم تايوان ستكون غير مجدية
الحكومة ستمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة
وزارة الدفاع: قواتنا قطعت على الوحدات الأوكرانية طرق الوصول إلى بحر آزوف بشكل كامل
حكومة فتحي باشاغا تنال ثقة البرلمان الليبي بـ 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة
دي مايو بعد لقائه الرئيس تبون: نهتم بالحصول على مزيد من الغاز من الجزائر
اللواء صفوي: إيران ستتحول إلى قوة آسيوية
تفاعلات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على إيران وتركيا وسوريا والكيان الصهيوني المؤقت
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28-2-2022
تجدد القصف الصاروخي على خاركييف ثاني أكبر المدن الأوكرانية
محلل سياسي: تبعات الأزمة الأوكرانية ستحدث تغييرات على مستوى المنطقة اجتماعيا وسياسيا
شهيدان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
ماذا يعني غزو روسيا لأوكرانيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟
أفراد بعثة "الأمن والتعاون في أوروبا" يغادرون لوغانسك ودونيتسك باتجاه روسيا
كيف يمكن أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا
بوتين يصف الغرب بأنه "إمبراطورية الأكاذيب" بعد العقوبات الغربية على روسيا
شهيدان و3 جرحى باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
توزيع جوائز مهرجان السعيدية السينمائي
الشيخ عكرمة صبري: المقاومة طريقنا لتحرير الأقصى والمقدسيون على العهد والوعد