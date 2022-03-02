طالبان تعلن تقييد سفر الأفغان إلى الخارج وحظر السفر على النساء "دون محرم"

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي، إنه لن يُسمح للأفغان بمغادرة البلاد ما لم تكن لديهم وجهة واضحة يقصدونها وإن النساء لن يتمكنّ من السفر للخارج للدراسة بدون محرم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت خطط الحركة ستعرقل جهود الحكومات والمنظمات الدولية لإجلاء آلاف الأفغان الذين عملوا مع السفارات والجيوش والمشروعات الأجنبية والمؤهلين للحصول على حق اللجوء في دول غربية ولكنهم لا يزالون في أفغانستان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر يوم الاثنين إنهم يناقشون الأمر مع طالبان.

وقال مجاهد إن القيود التي فرضتها طالبان على السفر ستنطبق على الأفغان الذين عملوا مع قوات حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية لكنها لم توضح في ظل أي ظروف يمكنهم مغادرة البلاد.

الى ذلك، أعلن مجاهد أن "القوات الأمنية ألقت القبض على عشرات الإرهابيين والمجرمين، والخاطفين، والمهربين في عمليات أمنية شملت أنحاء العاصمة كابول كافة".

وأضاف أن الهدف من وراء العملية الأمنية الموسعة يمكن في جمع الأسلحة واعتقال المشبته بهم، مؤكدًا أن "العملية الأمنية كُللت العملية بالنجاح"، إذ تمكنت الحركة من مصادرة المئات من أصناف الأسلحة الخفيفة والثقيلة، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية، بحسب قوله.

وحول الترخيص العام الصادر حديثاً من قِبل وزارة الخزانة الأميركية، أن يسمح بتحويلات الأموال لصالح رجال الأعمال الأفغان وغيرهم، غير أن القرار يستبعد من ذلك فرادى الأعضاء بحركة "طالبان، أعرب مجاهد عن أمله بأن تواصل الولايات المتحدة الموافقة على المزيد من التسهيلات.

يذكر أن مبالغ بمليارات الدولارات من الأصول الأفغانية قيد التجميد في المصارف الأميركية حالياً، الأمر الذي يسبب إعاقة شديدة لأعمال مؤسسات الدولة الأفغانية في البلاد التي طال اعتمادها على المساعدات الخارجية.

المصدر:يونيوز