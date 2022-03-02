النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۱مشاهدات
‍ پ

طالبان تعلن تقييد سفر الأفغان إلى الخارج وحظر السفر على النساء "دون محرم"

أعلنت حكومة حركة طالبان أنها ستمنع الأفغان من مغادرة البلاد في ظروف معينة.
رمز الخبر: ۶۳۷۷۵
تأريخ النشر: 01 March 2022

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي، إنه لن يُسمح للأفغان بمغادرة البلاد ما لم تكن لديهم وجهة واضحة يقصدونها وإن النساء لن يتمكنّ من السفر للخارج للدراسة بدون محرم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت خطط الحركة ستعرقل جهود الحكومات والمنظمات الدولية لإجلاء آلاف الأفغان الذين عملوا مع السفارات والجيوش والمشروعات الأجنبية والمؤهلين للحصول على حق اللجوء في دول غربية ولكنهم لا يزالون في أفغانستان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر يوم الاثنين إنهم يناقشون الأمر مع طالبان.

وقال مجاهد إن القيود التي فرضتها طالبان على السفر ستنطبق على الأفغان الذين عملوا مع قوات حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية لكنها لم توضح في ظل أي ظروف يمكنهم مغادرة البلاد.

الى ذلك، أعلن مجاهد أن "القوات الأمنية ألقت القبض على عشرات الإرهابيين والمجرمين، والخاطفين، والمهربين في عمليات أمنية شملت أنحاء العاصمة كابول كافة".

وأضاف أن الهدف من وراء العملية الأمنية الموسعة يمكن في جمع الأسلحة واعتقال المشبته بهم، مؤكدًا أن "العملية الأمنية كُللت العملية بالنجاح"، إذ تمكنت الحركة من مصادرة المئات من أصناف الأسلحة الخفيفة والثقيلة، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية، بحسب قوله.

وحول الترخيص العام الصادر حديثاً من قِبل وزارة الخزانة الأميركية، أن يسمح بتحويلات الأموال لصالح رجال الأعمال الأفغان وغيرهم، غير أن القرار يستبعد من ذلك فرادى الأعضاء بحركة "طالبان، أعرب مجاهد عن أمله بأن تواصل الولايات المتحدة الموافقة على المزيد من التسهيلات.

يذكر أن مبالغ بمليارات الدولارات من الأصول الأفغانية قيد التجميد في المصارف الأميركية حالياً، الأمر الذي يسبب إعاقة شديدة لأعمال مؤسسات الدولة الأفغانية في البلاد التي طال اعتمادها على المساعدات الخارجية.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ناشطون سياسيون: قرار مجلس الأمن الأخير تجاه اليمن لم يأت بجديد علينا
ناشطون سياسيون ردا على قرار مجلس الامن: صنعاء طورت قدراتها العسكرية وقادر على المواجهة
السلطات تنظم "سباق الصحراوية" بمشاركة إسرائيلية في منطقة الداخلة
تضارب في المواقف الصهيونية حول الازمة الأوكرانية بين إرضاء الغرب والخوف من الروس
قائد القوات الجوية الإيرانية يأمل بتعزيز التضامن مع إسلام آباد وتوسيع التعاون الثنائي
خبراء يؤكدون أنه من الصعوبة أن تجد أوروبا بديلاً عن الغاز الروسي
الرئيس الأسد وعلي أصغر خاجي يبحثان تطورات مفاوضات أستانا وفيينا والوضع في أوكرانيا
الزاملي: البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق
بن زايد وبوتين يتفقان على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع أمريكا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتبادل العلمي
حكومة فتحي باشاغا تنال ثقة البرلمان الليبي بـ 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة
الحلبوسي يحدد الاسباب الرئيسية لتغيير سعر صرف الدولار
بكين: المحاولات الأمريكية لدعم تايوان ستكون غير مجدية
الحكومة ستمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة
وزارة الدفاع: قواتنا قطعت على الوحدات الأوكرانية طرق الوصول إلى بحر آزوف بشكل كامل
حكومة فتحي باشاغا تنال ثقة البرلمان الليبي بـ 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة
دي مايو بعد لقائه الرئيس تبون: نهتم بالحصول على مزيد من الغاز من الجزائر
اللواء صفوي: إيران ستتحول إلى قوة آسيوية
تفاعلات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على إيران وتركيا وسوريا والكيان الصهيوني المؤقت
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28-2-2022
تجدد القصف الصاروخي على خاركييف ثاني أكبر المدن الأوكرانية
محلل سياسي: تبعات الأزمة الأوكرانية ستحدث تغييرات على مستوى المنطقة اجتماعيا وسياسيا
شهيدان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
ماذا يعني غزو روسيا لأوكرانيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟
أفراد بعثة "الأمن والتعاون في أوروبا" يغادرون لوغانسك ودونيتسك باتجاه روسيا
كيف يمكن أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا
بوتين يصف الغرب بأنه "إمبراطورية الأكاذيب" بعد العقوبات الغربية على روسيا
شهيدان و3 جرحى باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
توزيع جوائز مهرجان السعيدية السينمائي
الشيخ عكرمة صبري: المقاومة طريقنا لتحرير الأقصى والمقدسيون على العهد والوعد