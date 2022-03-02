لوكاشينكو يحلل الوضع في أوكرانيا ويعلن التأهب القتالي في الدفاع الجوي البيلاروسي

قدّم رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي وقيادة مجلس الوزراء، تحليلاً مفصلاً للشروط المسبقة للأحداث الجارية في أوكرانيا وما حولها.

وبحسب وكالة بيلتا قال لوكاشينكو إن تجاهل الغرب المطلق للنظام الأمني، أدى لتدهور المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتقليل من قيمتها إلى تصعيد الوضع العسكري السياسي في منطقتنا.

وقال لوكاشينكو إنه تم وضع وسائط الدفاع الجوي الوطنية في حالة تأهب لمنع ضرب روسيا "في ظهرها".

وشدّد لوكاشينكو على أن الجيش البيلاروسي لا يشارك في الأعمال القتالية في أوكرانيا، ولن يفعل ذلك في المستقبل.

وأضاف: "لم ولن يشارك الجيش البيلاروسي في الأعمال القتالية، يمكننا إثبات ذلك لأي شخص، علاوة على ذلك، لم تثر القيادة الروسية هذه المسألة معنا أبدا، مسألة مشاركتنا في النزاع المسلح. ولاحقا نحن لا نعتزم بتاتا المشاركة في هذه العملية الخاصة في أوكرانيا، لا توجد الحاجة لذلك".

ونوه لوكاشينكو، بأن تم نشر بعض قوات ووسائط الجيش البيلاروسي في الاتجاه الجنوبي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وقال: "نغطي حدود الدولة من بريست الى مازيير بقواتنا لمنع تغلغل الراديكاليين والسلاح في البلاد".

وتابع قائلاً إن "الأكرنة السريعة للبلاد من قبل العناصر المتطرفة باستخدام أدوات الدعاية النازية على خلفية تدمير الثقافة واللغة والذاكرة التاريخية الروسية، بما في ذلك في الأراضي التي يعيش فيها الروس".

وأردف: "كان من الواضح للجميع أن الشروط الأساسية للصراع لم تختف. علاوة على ذلك، كثف الغرب مقارباته تجاه عسكرة المنطقة. لقد جر الجانب الأوكراني إلى هذه القصة بوعود غير قابلة للتحقيق بقبول بلاده في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وأشار الرئيس البلاروسي إلى أن "هناك هدف واحد فقط - استفزازنا، أولاً وقبل كل شيء روسيا. والعديد من السياسيين الأوروبيين لا يترددون في التحدث عن هذا من المنصة اليوم".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز