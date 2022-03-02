رئيس الوزراء البريطاني يصل وارسو لإجراء محادثات مع نظيره بشأن الحرب في اوكرانيا

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إلى وارسو لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي بشأن أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة أمس الاثنين، إن جونسون أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيقدم المزيد من الدعم العسكري لبلاده في الأيام المقبلة.

وأضاف: "أطلع رئيس الوزراء الرئيس زيلينسكي على الدعم العسكري البريطاني الذي يتم إرساله إلى أوكرانيا وأبدى التزامه بإرسال المزيد خلال الساعات والأيام المقبلة".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز