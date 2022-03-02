رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: الشهيد السيد عباس الموسوي كان له روح ربانية

أكّد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي أنّ الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد عباس الموسوي كان له روح ربانية، وهو عاش حياته وختمها من أجل خدمة ونصرة القيم والحق.

وأشار الشيخ حمودي في كلمة له خلال مؤتمر منعقد في بيروت، اليوم الثلاثاء، احياء لمناسبة مرور ثلاثين عامًا على شهادة السيد عباس الموسوي تحت عنوان "سيد شهدائنا فكرًا وسيرة"، إلى أنّ الشهيد السيد عباس الموسوي عندما رجع إلى لبنان أدّى واجبه التبليغي والعلمي بإنشاء حوزة الإمام المنتظر في بعلبك ومن ثم في تشكيل جماعة هيئة العلماء المسلمين التي تشمل جماعة العلماء التي أسسها السيد الصدر في العراق.

وأضاف الشيخ حمودي عن الشهيد السيد عباس بالقول: "كان له دور أيضًا في وحدة الحالة الإسلامية والحفاظ على الدم الإسلامي، ورفع شعار الوحدة الإسلامية، واهتم في هذا المجال، وكان له مواقف عملية وليس فقط خطابات في رعاية كل الحالة الإسلامية بمختلف مسمياتها المذهبية".

المصدر:يونيوز